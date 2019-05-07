На крупном форуме Урала представлен проект «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Сибири»

СЕГОДНЯ 15:45 2019-05-07T15:45:13+03:00

Его участниками стали более 2,5 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Культурно-туристический проект, реализуемый в Ханты-Мансийске с 2013 года, закрепил свои позиции на территории Сибири. Впервые в новом статусе проект был представлен на VII Международный туристском форуме «Большой Урал – 2019», который прошёл в Екатеринбурге 25-26 апреля.

Всего участниками форума стали более 2,5 тысяч человек из 30 регионов России и восьми стран.

Анна Ленская, представитель полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе отметила, что есть интересные примеры событийного туризма: «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица», «Лето в Тобольском кремле», Свердловский областной театральный конкурс и фестиваль «Браво» и другие».

Учитывая актуальную тему форума и интерес к Югре, как туристскому региону, Ханты-Мансийск был представлен на отдельном стенде и в рамках деловой программы в секции «Презентационный нон-стоп: туристический продукт Урала, других регионов РФ и зарубежных направлений».

ИСТОЧНИК KP.RU