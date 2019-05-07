СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-07T15:32:42+03:00

Полмиллиона рублей заплатит организация из Югры за попытку дать взятку автоинспектору. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Попытка дать взятку в размере десять тысяч рублей дорого обошлась организации. Ей предстоит отдать государству полмиллиона рублей.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, в январе 2019 года заместитель директора ООО «Строительно-монтажное управление № 7» для беспрепятственного проезда грузовика, принадлежащего фирме, перевозившего груз с превышением допустимых габаритов пытался дать взятку сотрудникам ДПС Кондинского района в размере 10 тысяч рублей.

По результатам надзорных мероприятий прокурором в отношении юридического лица возбуждено административное производство по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица».

Мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей.

В целях обеспечения исполнения штрафа по ходатайству прокурора на имущество организации наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU