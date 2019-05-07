На мини-зоопарк в деревне Шапша власти ХМАО потратят 112 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:08 2019-05-07T15:08:03+03:00

На мини-зоопарк в деревне Шапша потратят 112 миллионов рублей. Фото с сайта pixabay.com

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В деревне Шапша Ханты-Мансийского автономного округа построят новые инженерные коммуникации в ландшафтном зоопарке и в доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает RosTender.info.

На обустройство инженерных сетей из бюджета Югры направили 112,8 миллионов рублей. Сейчас власти проводят тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки от участников принимаются до 22 мая, а 3 июня планируется назвать победителя.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет приступить к строительству сразу после заключения контракта.

Отметим, что ландшафтный зоопарк является частью эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище». Здесь занимаются реабилитацией травмированных диких животных и экологическим просвещением населения.

ИСТОЧНИК KP.RU