На мини-зоопарк в деревне Шапша власти ХМАО потратят 112 миллионов рублей
В деревне Шапша Ханты-Мансийского автономного округа построят новые инженерные коммуникации в ландшафтном зоопарке и в доме-интернате для престарелых и инвалидов, сообщает RosTender.info.
На обустройство инженерных сетей из бюджета Югры направили 112,8 миллионов рублей. Сейчас власти проводят тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки от участников принимаются до 22 мая, а 3 июня планируется назвать победителя.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет приступить к строительству сразу после заключения контракта.
Отметим, что ландшафтный зоопарк является частью эколого-просветительского центра «Шапшинское урочище». Здесь занимаются реабилитацией травмированных диких животных и экологическим просвещением населения.
ИСТОЧНИК KP.RU