В Сургуте задержаны два вымогателя
Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился 21-летний молодой человек с заявлением, что стал жертвой вымогательства.
Полицейским студент рассказал, что двое его знакомых, угрожая насилием и повреждением имущества, требовали у него тридцать тысяч рублей.
Оперативниками были установлены и задержаны два неработающих сургутянина 25 и 21 лет. Стоит отметить, что ранее 25-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Грабеж». Второй задержанный к административной и уголовной ответственности не привлекался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Молодые люди были помещены в изолятор временного содержания. Им грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU