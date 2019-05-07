В Сургуте задержаны два вымогателя

СЕГОДНЯ 15:00 2019-05-07T15:00:02+03:00

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Накануне в дежурную часть полиции Сургута обратился 21-летний молодой человек с заявлением, что стал жертвой вымогательства.

Полицейским студент рассказал, что двое его знакомых, угрожая насилием и повреждением имущества, требовали у него тридцать тысяч рублей.

Оперативниками были установлены и задержаны два неработающих сургутянина 25 и 21 лет. Стоит отметить, что ранее 25-летний мужчина уже привлекался к уголовной ответственности по статье «Грабеж». Второй задержанный к административной и уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Молодые люди были помещены в изолятор временного содержания. Им грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU