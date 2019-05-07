В Югре стартует экологическая акция «Спасти и сохранить»
В Ханты-Мансийском автономном округе стартует XVII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». В Югре с 16 мая по 7 июня под лозунгом «Познавая природу, сохраняй ее!» состоятся 30 мероприятий окружного, всероссийского и международного уровней.
Югорчан приглашают к активному участию в мероприятиях, которые состоятся в её рамках. Активисты могут принять участие в акциях «Марш парков», «Весенние дни Древонасаждений», «Чистый лес», «Макулатура, сдавайся!», экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета», окружном конкурсе экологических листовок «Сохраним природу и культуры народов Югры», экологическом мероприятии «Познавай-дорожи-сохраняй!».
Кроме того, окружной субботник «Мой чистый дом – Югра» поможет сделать города и поселки региона чище.
Более подробно с планом окружных мероприятий можно ознакомиться
на сайте Природнадзора Югры в разделе «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»».
ИСТОЧНИК KP.RU