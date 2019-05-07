СЕГОДНЯ 14:44 2019-05-07T14:44:07+03:00

В Югре стартует экологическая акция «Спасти и сохранить». Фото с сайта администрации города Нижневартовск

В её рамках запланированы три десятка мероприятий

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В Ханты-Мансийском автономном округе стартует XVII Международная экологическая акция «Спасти и сохранить». В Югре с 16 мая по 7 июня под лозунгом «Познавая природу, сохраняй ее!» состоятся 30 мероприятий окружного, всероссийского и международного уровней.

Югорчан приглашают к активному участию в мероприятиях, которые состоятся в её рамках. Активисты могут принять участие в акциях «Марш парков», «Весенние дни Древонасаждений», «Чистый лес», «Макулатура, сдавайся!», экологическом марафоне «Моя Югра – моя планета», окружном конкурсе экологических листовок «Сохраним природу и культуры народов Югры», экологическом мероприятии «Познавай-дорожи-сохраняй!».

Кроме того, окружной субботник «Мой чистый дом – Югра» поможет сделать города и поселки региона чище.

Более подробно с планом окружных мероприятий можно ознакомиться

на сайте Природнадзора Югры в разделе «Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»».

ИСТОЧНИК KP.RU