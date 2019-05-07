За выходные в Югре зарегистрировано 16 возгораний сухой травы

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-07T13:56:50+03:00

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В течение первых пяти майских дней возгорание сухой растительности в черте населенных пунктов привело к переходу огня на дачи. Общий ущерб от этих пожаров составил более 200 тысяч рублей, существовала угроза распространения огня на дачные дома и хозяйственные постройки, а для ликвидации возгораний задействовались 31 единица специальной техники и 94 пожарных.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, 2 мая в Урае возгорание сухой травы привело к уничтожению четырех строений на дач «Простор», а в Югорске по этой же причине огнем уничтожена постройка в садово-огородническом товариществе «Березка». В поселке Мулымья Кондинского района распространение пожара удалось остановить на границе участка – поврежден забор. Третьего мая горение травы привело к повреждению утеплителя теплотрассы в Пыть-Яхе.

По всем 16 случаям пожаров органами дознания МЧС России проводятся проверки, в настоящее время специалисты в качестве приоритетных версий этих возгораний рассматривают неосторожное обращение людей с огнем: разведение костров при уборке территории, оставленные тлеющие очаги после отдыха на природе и непотушенные окурки, брошенные на сухую траву. При выявлении нарушителей виновным грозит ответственность вплоть до уголовной.

ИСТОЧНИК KP.RU