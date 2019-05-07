СЕГОДНЯ 13:50 2019-05-07T13:50:38+03:00

На сотрудника полиции Сургута завели уголовное дело за взятку Фото: Татьяна Коркина

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Сургутским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции Сургута. Он подозревается в получении взятки за незаконные действия.

По версии следствия, подозреваемый получил взятку за покровительство деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется службой собственной безопасности УМВД России по ХМАО – Югре.

Напомним, в УМВД по ХМАО-Югре ранее заявили, что если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят из органов.

ИСТОЧНИК KP.RU