СЕГОДНЯ 13:43 2019-05-07T13:43:46+03:00

В Ханты-Мансийске 9 мая состоятся мероприятия под лозунгом «Салют тебе, Великая Победа!» Фото: Татьяна Коркина

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«Салют тебе, Великая Победа!» – под таким названием пройдут в Ханты-Мансийске праздничные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По словам организаторов, традиционно 9 мая начнется с праздничного парада. Откроет торжественное шествие совместный марш сотрудников МВД, военизированных подразделений, ветеранов боевых действий, кадетов, юнармейцев, работников муниципальных предприятий, а также показ военной техники.

На Центральной площади города установят новые мемориально-памятные инсталляции: стена памяти «Щит и меч Победы», скульптурно-художественную композицию «Танковое сражение под Прохоровкой. Таран». Здесь же будут организованы выставки образцов боевой техники, вооружения и обмундирования времен Великой Отечественной войны. Кроме того, жители и гости окружной столицы смогут посетить дневную и вечернюю концертные программы. Завершит мероприятие праздничный салют.

Афишу можно найти здесь

ИСТОЧНИК KP.RU