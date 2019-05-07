Появились подробности жестокого избиения участника мелкого ДТП на парковке торгового центра в Нижневартовске

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-07T13:37:50+03:00

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Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» в отношении 26-летнего водителя. Зверское избиение случилось 30 апреля в Нижневартовске.

По данным следственного комитета Югры, вечером 30 апреля на автомобильной парковке рядом с бизнес-центром, расположенном в ТРЦ «Югра Молл» города Нижневартовск, произошло небольшое ДТП с участием двух автомобилей. Между водителями авто произошел конфликт в ходе которого 26-летний мужчина избил 51-летнего водителя. Мужчина получил тяжкие телесные повреждения и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

По словам сына убитого, его отец стал участником обычного ДТП.

- Отца убили средь бела дня! Просто ни за что! Произошла рядовая авария на парковке. Папа просто вышел посмотреть, что там произошло. Из машины выскочил гражданин кавказкой национальности, и начал избивать моего отца. Мужчина нанес ему минимум шесть ударов, из-за чего тот упал, - рассказывает сын убитого. Приехавшая на место происшествия скорая помощь пыталась реанимировать мужчину, после отвезла в больницу.

Нижневартовским городским судом обвиняемый заключен под стражу. Несмотря на оказанную медицинскую помощь спасти жизнь потерпевшего не удалось, от полученных телесных повреждений мужчина скончался в больнице. В настоящее время материалы уголовного дела поступили в следственный отдел по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре. Действия обвиняемого будут переквалифицированы на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU