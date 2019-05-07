СЕГОДНЯ 13:29 2019-05-07T13:29:28+03:00

В Югре в этом году построят два комплекса «школа-детский сад» Фото: Татьяна Коркина

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Губернатор Югры Наталья Комарова проинспектировала состояние дел на двух образовательных объектах, среди которых комплекс «Школа - детский сад» в поселке Юганская Обь Нефтеюганского района и реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в поселке Луговской Ханты-Мансийского района.

Комплекс «Школа – детский сад» рассчитан на 130 учащихся и 80 воспитанников, которые будут находиться в разных блоках..

В отношении данного объекта Наталья Комарова отметила неудовлетворительные темпы строительства, так как были нарушены сроки выполнения работ. По состоянию на 7 мая готовность объекта составляет 86%, частично приобретены технологическое оборудование, мебель, инвентарь.

- Сейчас на объекте работает 41 человек, проводятся внутренние отделочные и электромонтажные работы. Объект обеспечен тепловой энергией, необходимым количеством материальных ресурсов для бесперебойного ведения строительного процесса. На объекте осуществляется ежедневный строительный контроль службой технического надзора УКС Нефтеюганского района, а еженедельно главой муниципалитета - технические совещания. Надеемся, что в этом году объект мы получим, и наши дети своевременно пойдут в школу, - отчитался Сергей Кудашкин.

Реконструкция школы с пристроем для размещения групп детского сада в поселке Луговской Ханты-Мансийского района также затянулась.

- Здесь мы тоже имели дело с недобросовестным подрядчиком. В прошлом году несколько месяцев не велись работы, потому что осуществлялась процедура по расторжению контракта с этой организацией, которая не справилась с выполнением своих обязательств, нарушила контрактные сроки, - заметила Наталья Комарова.

В ноябре 2018 года был заключен контракт с новой подрядной организацией. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь текущего года.

- Объект финансами и материалами обеспечен в полном объеме. На сегодняшний день идет отделка фасадов, обустройство наружных и внутренних сетей. Здесь работает 25 человек. Ничто не предвещает не выполнить все необходимые работы в срок, - доложил исполняющий обязанности главы Ханты-Мансийского района Руслан Ерышев.

ИСТОЧНИК KP.RU