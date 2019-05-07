СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-07T12:54:57+03:00

В Сургуте 9 мая по улицам будет курсировать «Читающий автобус». Фото Александр Онопа

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В День Победы по маршруту № 47 в Сургуте будет курсировать «Читающий автобус». Пассажиры узнают о жизни в тяжёлые военные годы, о вкладе сургутян в Победу. На протяжении всего маршрута в автобусе будут звучать стихи и песни военных лет.

По информации администрации города, ведущие Русского радио будут читать отрывки из фронтовых писем, а также из писем, написанных детьми XXI века солдатам Великой Отечественной. Пассажирам предложат принять участие в викторине на знание основных событий войны, научат складывать письма треугольником, как это делали бойцы на фронте.

Добавим, что курсировать он будет железнодорожного вокзала до поликлиники №2

с 14.00 до 17.00 и проезд бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU