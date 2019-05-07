СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-07T12:47:50+03:00

Вартовчанин за БАДы стоимостью восемь тысяч рублей хотел получить 300 тысяч и прогадал. Фото с сайта pixabay.com

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В октябре 2018 года 58-летний житель города Нижневартовска на одном из сайтов заказал биологически активные добавки, за которые заплатил восемь тысяч рублей, однако товара так и не дождался.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в апреле текущего года заявителю позвонили сотрудники «Международного центра здоровья» и сообщили, что ему положена компенсация в размере 300 тысяч рублей. Якобы в отношении компании, где он ранее заказывал БАДы, возбуждено уголовное дело и сейчас требуются деньги за услуги адвоката и комиссию за перевод денег. Доверчивый вартовчанин частями перевел 115 тысяч рублей, однако компенсации так и не дождался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Полицейскими принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU