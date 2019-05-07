В Нефтеюганске с моста в реку спрыгнул мужчина и остался жив
Сегодня, 7 мая, экстренные службы Нефтеюганска были подняты по тревоге. В 05 часов 02 минуты в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина спрыгнул с моста в реку Юганская Обь. «Мужчина жив, лежит на льдине и ему требуется помощь», - сообщил звонивший.
По информации МЧС России по ХМАО-Югре, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, ГИМС, «скорая».
Добраться до «прыгуна» было затруднительно из-за наличия ледяных торосов. Мужчина находился в 120 метрах от берега. Пострадавшего на берег доставил общественный спасатель.
Добраться до «прыгуна» было затруднительно из-за наличия ледяных торосов. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
Вооружившись веревкой, мужчина добрался на резиновой лодке до пострадавшего по свободному ото льда участку реки, пересадил «прыгуна» в лодку и дотащил его вместе с лодкой на максимально возможное расстояние к берегу. Помощь в спасении мужчины добровольцу оказал пожарный. Мужчина был передан бригаде «скорой помощи».
Что заставило мужчину спрыгнуть с моста, сейчас выясняют сотрудники полиции. По заверениям медиков, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU