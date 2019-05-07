В Сургуте за «крышевание» алкогольного бизнеса задержан сотрудник полиции

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-07T12:24:26+03:00

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«Оборотня в погонах» задержали сегодня в Сургуте. Если его вина будет доказана – он лишится работы в полиции.

По информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, за покровительство деятельности по незаконной реализации алкогольной продукции установлен сотрудник полиции Сургута.

По данному факту начальником УМВД России по ХМАО – Югре назначено проведение служебной проверки с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Собранный сотрудниками ОРЧ СБ материал направлен в следственный комитет по ХМАО – Югре для принятия процессуального решения.

В случае если вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители.

ИСТОЧНИК KP.RU