Житель Мегиона за партию синтетических наркотиков получил 14 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:55 2019-05-07T11:56:11+03:00

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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Мегиона. Он признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков, психотропных веществ, с использованием сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере и в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, подсудимый в апреле 2018 года сделал закладку с наркотическим средством, которая впоследствии была изъята. Кроме этого, злоумышленник получил для последующего сбыта наркотические средства синтетического и растительного происхождения массой более 120 граммов. Довести свой умысел до конца не смог, поскольку был задержан, наркотики изъяты. Помимо этого, соучастник подсудимого передал последнему для наркотики общей массой около 50 граммов, оставив их в «закладке». Указанные вещества также были изъяты.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет одного месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU