В Ханты-Мансийске предпринимателям из «Неба» помогут организовать ярмарку

СЕГОДНЯ 11:31 2019-05-07T11:31:12+03:00

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Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин провел рабочую встречу с представителями собственников торгового центра «Небо» и предпринимателями, осуществляющими деятельность в торговом объекте.

Напомним, 30 апреля по решению суда была приостановлена деятельность торгового центра «Небо» сроком на 30 суток.

Основанием послужило нарушение требований пожарной безопасности, представляющих угрозу для жизни и здоровья посетителей. Ранее сотрудники государственного пожарного надзора уже выявляли нарушения требований пожарной безопасности в торговом центре, однако руководство не приняло мер для их устранения.

- Ситуация, в которой, интересы почти 400 человек – сотрудников торгового центра и индивидуальных предпринимателей, были нарушены, также как и интересы горожан - потребителей услуг, - совершенно не допустима. Городская администрация готова подключиться к решению вопроса, поскольку этот объект является социально-значимым, в нем трудоустроены большое количество горожан и очень многие пользуются услугами комплекса, – отметил Максим Ряшин.

Он проинформировал предпринимателей, что им будет предоставлен доступ к принадлежащему имуществу.

Также для того, чтобы минимизировать убытки, глава города предложил организовать ярмарку: индивидуальные предприниматели смогут временно разместиться в здании КДЦ «Октябрь». Часть бизнесменов согласились на данное предложение. Еще шесть предпринимателей временно разместятся в торговом центре «Гостиный двор».

Добавим, что всего в «Небе» осуществляют свою деятельность 56 субъектов предпринимательской деятельности, 26 из которых, имеют «прописку» в Ханты-Мансийске, остальные - это федеральные торговые сети и предприниматели, зарегистрированные в других городах.

ИСТОЧНИК KP.RU