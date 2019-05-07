В Югорске вор лишил техники преступника

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-07T11:25:22+03:00

В полицию с заявлением о краже обратился его родственник

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Находится в местах лишения свободы и не знает о том, что был обворован житель Югорска. В полицию с заявлением о краже обратился его отец.

В дежурной части полиции Югорска от пенсионера поступило заявление, что неизвестный мужчина с частной территории участка похитил трактор марки «Т-150», автомобиль «ГАЗ – 5312» и автомобиль «ГАЗ – 33073».

Оперативники установили, что земельный участок с техникой принадлежит югорчанину, который отбывает наказание в местах лишения свободы за совершение тяжкого преступления.

Вором оказался 26-летний мужчина, ранее попадавший в поле зрения органов внутренних дел за совершение дистанционных преступлений. На этот раз он решил похитить транспорт, но так как техника находилась в плачевном состоянии, решил сдать её как металлолом. Материальный ущерб составил около 110 000 тысяч рублей.

Подозреваемый раскаялся в совершении преступления и полностью признал свою вину в хищении техники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU