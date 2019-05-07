2019-05-07T11:00:07+03:00
Общество

Прокуратура Нягани заступилась за юного труженика

Подросток работал бесплатно в магазине
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Прокуратура Нягани заступилась за юного труженика. Фото с прокуратуры ХМАО-ЮгрыПрокуратура Нягани заступилась за юного труженика. Фото с прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

В прокуратуру с заявлением, что её сына бесплатно «эксплуатировали» в магазине, обратилась жительница Нягани.

Проверка установила, что 16-летний сын заявительницы в течение месяца работал у индивидуального предпринимателя в магазине строительных материалов.

Однако, работодатель трудовой договор с подростком не заключал, записи в трудовую книжку не вносил, заработную плату ему не выплачивал.

Прокурор города обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений, обязании предпринимателя выплатить заработную плату несовершеннолетнему, внести необходимые записи в трудовую книжку. Суд рассмотрел иск и удовлетворил его.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске предпринимателям из «Неба» помогут организовать ярмарку
В Югорске вор лишил техники преступника
В Сургуте во время молодежного автопробега «На Берлин!» перекроют движение транспорта
Пьяного жителя Пыть-Яха не пустили в самолёт
Таможенники Сургута отняли у туристов заграничный алкоголь
В Югре водолазы подняли со дна реки тело мужчины
В Югре открыт сезон краж велосипедов
Самые «злые» клещи зарегистрированы в Ханты-Мансийске
Пенсионерка из Югры сама отдала незнакомцу сто тысяч рублей, а после пошла в полицию
Мастера из Ханты-Мансийска создают лучшие сувениры для туристов
Продавец из Урая зажала руку полицейского в дверях, не пуская в магазин
В Югре идут подвижки льда на Оби
В Ханты-Мансийске водитель «Субару» сбил на «зебре» девочку на велосипеде
В Нижневартовске участника ДТП у торгового центра забили насмерть