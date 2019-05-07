СЕГОДНЯ 10:58 2019-05-07T11:00:07+03:00

Прокуратура Нягани заступилась за юного труженика. Фото с прокуратуры ХМАО-Югры

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В прокуратуру с заявлением, что её сына бесплатно «эксплуатировали» в магазине, обратилась жительница Нягани.

Проверка установила, что 16-летний сын заявительницы в течение месяца работал у индивидуального предпринимателя в магазине строительных материалов.

Однако, работодатель трудовой договор с подростком не заключал, записи в трудовую книжку не вносил, заработную плату ему не выплачивал.

Прокурор города обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений, обязании предпринимателя выплатить заработную плату несовершеннолетнему, внести необходимые записи в трудовую книжку. Суд рассмотрел иск и удовлетворил его.

ИСТОЧНИК KP.RU