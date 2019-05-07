Прокуратура Нягани заступилась за юного труженика
В прокуратуру с заявлением, что её сына бесплатно «эксплуатировали» в магазине, обратилась жительница Нягани.
Проверка установила, что 16-летний сын заявительницы в течение месяца работал у индивидуального предпринимателя в магазине строительных материалов.
Однако, работодатель трудовой договор с подростком не заключал, записи в трудовую книжку не вносил, заработную плату ему не выплачивал.
Прокурор города обратился в суд с иском об установлении факта трудовых отношений, обязании предпринимателя выплатить заработную плату несовершеннолетнему, внести необходимые записи в трудовую книжку. Суд рассмотрел иск и удовлетворил его.
ИСТОЧНИК KP.RU