2019-05-07T10:55:00+03:00
Общество

Пьяного жителя Пыть-Яха не пустили в самолёт

Мужчину доставили в отделение полиции
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Пьяного жителя Пыть-Яха не пустили в самолётПьяного жителя Пыть-Яха не пустили в самолётФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Вылет пришлось отложить жителю Пыть-Яха из-за тяги к спиртному. Возмещать стоимость билета ему никто не будет.

По информации пресс-службы УТ МВД России по УрФО, утром 4 мая сотрудникам Линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута поступило сообщение о том, что в зале аэропорта при прохождении посадки на рейс «Сургут – Махачкала» выявлен нетрезвый пассажир.

Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что им оказался 51-летний житель города Пыть-Ях.

Сотрудниками транспортной полиции мужчина был доставлен из зала вылета в Линейное отделении полиции в аэропорту Сургута, где в отношении него составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске предпринимателям из «Неба» помогут организовать ярмарку
В Югорске вор лишил техники преступника
В Сургуте во время молодежного автопробега «На Берлин!» перекроют движение транспорта
Прокуратура Нягани заступилась за юного труженика
Таможенники Сургута отняли у туристов заграничный алкоголь
В Югре водолазы подняли со дна реки тело мужчины
В Югре открыт сезон краж велосипедов
Самые «злые» клещи зарегистрированы в Ханты-Мансийске
Пенсионерка из Югры сама отдала незнакомцу сто тысяч рублей, а после пошла в полицию
Мастера из Ханты-Мансийска создают лучшие сувениры для туристов
Продавец из Урая зажала руку полицейского в дверях, не пуская в магазин
В Югре идут подвижки льда на Оби
В Ханты-Мансийске водитель «Субару» сбил на «зебре» девочку на велосипеде
В Нижневартовске участника ДТП у торгового центра забили насмерть