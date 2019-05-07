Пьяного жителя Пыть-Яха не пустили в самолёт
Вылет пришлось отложить жителю Пыть-Яха из-за тяги к спиртному. Возмещать стоимость билета ему никто не будет.
По информации пресс-службы УТ МВД России по УрФО, утром 4 мая сотрудникам Линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута поступило сообщение о том, что в зале аэропорта при прохождении посадки на рейс «Сургут – Махачкала» выявлен нетрезвый пассажир.
Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что им оказался 51-летний житель города Пыть-Ях.
Сотрудниками транспортной полиции мужчина был доставлен из зала вылета в Линейное отделении полиции в аэропорту Сургута, где в отношении него составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU