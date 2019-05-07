СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-07T10:55:00+03:00

Пьяного жителя Пыть-Яха не пустили в самолёт Фото: Татьяна Коркина

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Вылет пришлось отложить жителю Пыть-Яха из-за тяги к спиртному. Возмещать стоимость билета ему никто не будет.

По информации пресс-службы УТ МВД России по УрФО, утром 4 мая сотрудникам Линейного отделения полиции в аэропорту города Сургута поступило сообщение о том, что в зале аэропорта при прохождении посадки на рейс «Сургут – Махачкала» выявлен нетрезвый пассажир.

Прибывшие на место транспортные полицейские установили, что им оказался 51-летний житель города Пыть-Ях.

Сотрудниками транспортной полиции мужчина был доставлен из зала вылета в Линейное отделении полиции в аэропорту Сургута, где в отношении него составлен административный протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU