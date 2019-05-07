2019-05-07T10:49:14+03:00
Общество

Таможенники Сургута отняли у туристов заграничный алкоголь

Нарушители значительно превысили количества ввоза
Алена Кульмухаметова
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Таможенники Сургута отняли у туристов заграничный алкоголь. Фото с сайта pixabay.comТаможенники Сургута отняли у туристов заграничный алкоголь. Фото с сайта pixabay.com
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Таможенники Югры выявляют алкогольную продукцию, перемещаемую с превышением установленных норм беспошлинного ввоза алкоголя.

Так, с начала 2019 у тринадцати пассажиров международных авиарейсов, следующих в Сургут из Таиланда (Утапао и Пхукет) и Вьетнама (Камрань) во время таможенного контроля багажа и ручной клади обнаружены различные алкогольные напитки, ввозимые с превышением лимита. Вино, ром, текила, джин приобретались как в магазинах беспошлинной торговли Дьюти-Фри в аэропортах вылета, так и в розничной сети мест туристического отдыха.

По данным фактам должностными лицами Ханты-Мансийской таможни возбуждены дела об административных правонарушениях Нарушителям грозит наказание в виде административного штрафа, либо конфискации предмета правонарушения.

- Одному человеку старше 18 лет разрешено ввезти не более пяти литров алкоголя. Из них три литра ввозятся без уплаты таможенных платежей.

Два литра необходимо продекларировать, и заплатить за них таможенную пошлину – 10 евро за один литр. Перемещение алкогольной продукции физическими лицами свыше пяти литров запрещено, - отметил и. о. первого заместителя начальника таможни по таможенному контролю Сергей Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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