В Югре открыт сезон краж велосипедов

СЕГОДНЯ 09:59 2019-05-07T09:59:54+03:00

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С началом велосипедного сезона в Югре сотрудники полиции фиксируют рост краж двухколесного транспорта.

Так, за минувшие майские выходные в полицию поступило более десяти заявлений о краже велосипедов и самокатов. В Нягани у 33-летнего местного жителя украли велосипед, оставленный под балконом дома. Жительница Нефтеюганска обратилась в полицию с заявлением о краже самоката из подъезда ее дома. У жительницы поселка Пионерский Советского района неизвестный похитил подростковый велосипед из придомовой постройки, сорвав навесной замок. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

В полиции отмечают, что велосипеды похищаются в основном в вечернее время, путем свободного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU