Пенсионерка из Югры сама отдала незнакомцу сто тысяч рублей, а после пошла в полицию
В дежурную часть полиции Югорска обратилась 73-летняя пенсионерка с сообщением о том, что неизвестный обманом похитил у неё деньги.
Полицейским женщина рассказала, что, выходя из банка на улицу, к ней подошел неизвестный и предложил довезти. Ссылаясь на плохую погоду, югорчанка согласилась на предложение, и села к незнакомцу в автомобиль. Во время поездки мужчина рассказал женщине о том, что находится в сложной жизненной ситуации, так как срочно нужна помощь тяжело больному родственнику, а у него нет возможности ему помочь. Бабуля решила помочь ему и дала в долг свои последние деньги, которые сняла со своего счета в банке. Мужчина поблагодарил пенсионерку и пообещал вернуть деньги при встрече, о которой договорились. Придя в назначенное время, югорчанка поняла, что стала жертвой мошенника.
В результате злоумышленник «разбогател» на 98 000 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.
В настоящее время сотрудниками полиции ведется розыск лиц, подозреваемых в совершении мошеннических действий.
ИСТОЧНИК KP.RU