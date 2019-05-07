2019-05-07T09:45:53+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Югры сама отдала незнакомцу сто тысяч рублей, а после пошла в полицию

Бабуля поверила «доброму» человеку
Алена Кульмухаметова
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Пенсионерка из Югры сама отдала незнакомцу сто тысяч рублей, а после пошла в полицию. Фото с сайта pixabay.comПенсионерка из Югры сама отдала незнакомцу сто тысяч рублей, а после пошла в полицию. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Югорска обратилась 73-летняя пенсионерка с сообщением о том, что неизвестный обманом похитил у неё деньги.

Полицейским женщина рассказала, что, выходя из банка на улицу, к ней подошел неизвестный и предложил довезти. Ссылаясь на плохую погоду, югорчанка согласилась на предложение, и села к незнакомцу в автомобиль. Во время поездки мужчина рассказал женщине о том, что находится в сложной жизненной ситуации, так как срочно нужна помощь тяжело больному родственнику, а у него нет возможности ему помочь. Бабуля решила помочь ему и дала в долг свои последние деньги, которые сняла со своего счета в банке. Мужчина поблагодарил пенсионерку и пообещал вернуть деньги при встрече, о которой договорились. Придя в назначенное время, югорчанка поняла, что стала жертвой мошенника.

В результате злоумышленник «разбогател» на 98 000 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется розыск лиц, подозреваемых в совершении мошеннических действий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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