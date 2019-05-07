СЕГОДНЯ 09:33 2019-05-07T09:34:27+03:00

Мастера из Ханты-Мансийска создают лучшие сувениры для туристов. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Приобрести продукцию можно на Центральном рынке города и на заказ

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Туристский потенциал Ханты-Мансийска был представлен местными мастерами на VII Международном туристском форуме «Большой Урал – 2019» в Екатеринбурге. Он проходил в рамках Всероссийского конкурса «Туристический сувенир».

Всего на участие в окружном этапе конкурса было заявлено 450 сувениров из девяти регионов России. В финал вышло более 250 изделий.

Югорскую столицу в финале конкурса представили два мастера. Резчик по дереву Эдуард Кесслер занял 3 место в номинации «Городской сувенир», высокая ценовая категория, представив жюри изделие «Туесок Ханты-Мансийск». Сувенир изготовлен вручную, изображение мамонтов - символа Югорской столицы, выполнено тиснением, сам туесок сделан из высококачественной бересты. Приобрести продукцию можно на Центральном рынке города.

«Варежки Матрёшки» в номинации «Идея сувенира», категория VIP и заняла 1 место. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Дизайнер Анастасия Жукова представила на конкурс сувенир «Варежки Матрёшки» в номинации «Идея сувенира», категория VIP и заняла 1 место. Валяные варежки в виде известного на весь мир российского сувенира изготовлены вручную из тонкой шерсти овечки меринос. Живопись выполнена шерстью, вышивка - чешским бисером, золотистыми нитями и нитями мулине. Этот красивый и полезный подарок можно приобрести у мастера под заказ.

Лучшие работы окружного этапа конкурса примут участие в общенациональном финале Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» 2019 года, который пройдет в октябре в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU