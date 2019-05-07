СЕГОДНЯ 09:01 2019-05-07T09:03:00+03:00

Продавец из Урая зажала руку полицейского в дверях, не пуская в магазин. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Инцидент произошёл в апреле в городе Урай. Сотрудником полиции был выявлен факт продажи алкогольной продукции ночью в одном из магазинов в 3 микрорайоне.

По информации следственного комитета Югры, во время разбирательства хозяйка магазина стала препятствовать работе сотрудника полиции – не пропускала его в помещение магазина и закрыла дверь, зажав кисть руки потерпевшего в дверном проеме. Полицейский получил травму кисти руки, для установления тяжести вреда, причинённого его здоровью, проводится судебно-медицинская экспертиза. Кроме этого, женщина высказывала в адрес сотрудника полиции оскорбления. По факту произошедшего в отношении женщины – индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей» и «Оскорбление представителя власти». По уголовному делу проводятся следственные действия.

По факту реализации алкогольной продукции в нарушение закона в отношении индивидуального предпринимателя также составлен административный материал.

Добавим, что нападение на полицейского относится к категории средней тяжести. За его совершение виновному может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU