2019-05-07T08:56:17+03:00
Общество

В Югре идут подвижки льда на Оби

Появились первые нарушители на лодках
Алена Кульмухаметова
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В Югре идут подвижки льда на Оби. Фото с сайта ГИМС ГУ МЧС России ХМАО-ЮгрыВ Югре идут подвижки льда на Оби. Фото с сайта ГИМС ГУ МЧС России ХМАО-Югры
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В Югре на реке Обь подвижки льда наблюдаются между населенными пунктами Кедровый и Урманый Ханты-Мансийского района, а также между Сайгатина и Барсово Сургутского района.

На 7 мая основное движение льда на Оби находится в Томской области. Кромка ледостава находится между населенными пунктами Назино и Лукашкин Яр Александровского района Томской области. До границы округа около 146 км (динамика за сутки 58 км). С учетом установившихся температур и ледовой обстановки, прогнозируемая дата вскрытия реки Обь на территории района не ранее 9-11 мая.

Добавим, что на территории округа с 3 мая открылась весенняя охота. У сотрудников ГИМС ГУ МЧС России со спуском на воду маломерных судов началась плановая работа.

За майские праздники инспекторами ГИМС на территории Ханты-Мансийского района в ходе патрулирований были выявлены четыре нарушителя правил пользования маломерными судами, во всех случаях виновные привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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