СЕГОДНЯ 08:47 2019-05-07T08:47:10+03:00

В Ханты-Мансийске водитель «Субару» сбил на «зебре» девочку на велосипеде. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Девочка верхом на велосипеде пересекала «зебру», когда её внезапно сбила иномарка. Ребёнку потребовалась помощь медиков.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, дорожно-транспортное происшествие случилось около половины седьмого утра накануне в городе Ханты-Мансийск на улице Гагарина. 34-летний водитель, управляя автомобилем "SUBARU", сбил 11-летнюю девочку, которая переезжала проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия телесные повреждения получила несовершеннолетняя велосипедистка.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, четыре человека получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 8348 нарушений правил дорожного движения, задержано девять водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, трое – за отказ от медицинского освидетельствования. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU