2019-05-07T08:30:00+03:00
Происшествия

В Нижневартовске участника ДТП у торгового центра забили насмерть

Мужчина задел на парковке чужое авто
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске участника ДТП у торгового центра забили насмертьВ Нижневартовске участника ДТП у торгового центра забили насмертьФото: Татьяна Коркина
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Трагедия произошла 30 апреля на парковке торгового центра «Югра Молл» около 18:00 в Нижневартовске. По словам сына убитого, его отец стал участником обычного ДТП.

- Отца убили средь бела дня! Просто ни за что! Произошла рядовая авария на парковке. Папа просто вышел посмотреть, что там произошло. Из машины выскочил гражданин кавказкой национальности, и начал избивать моего отца. Мужчина нанес ему минимум шесть ударов, из-за чего тот упал, - рассказывает сын убитого.

По информации пресс-службы УМВД города Нижневартовск, данный случай действительно был. Мужчина был жестоко избит и перенес клиническую смерть. Приехавшая на место происшествия скорая помощь пыталась реанимировать мужчину, после отвезла в больницу. Пострадавший скончался на следующий день.

Возбуждено уголовное дело по статье «нанесение тяжких телесных повреждений», сообщает «gorod3466».

ИСТОЧНИК KP.RU

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