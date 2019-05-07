В Ханты-Мансийске запретили разводить костры

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-07T08:00:35+03:00

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В Югре продолжает действовать особый противопожарный режим. До 12 мая на территории Ханты-Мансийска и в прилегающей лесной зоне запрещается разведение костров, пользование мангалами и проведение любых пожароопасных работ. За нарушение этих запретов югорчанам грозит административная и уголовная ответственность.

- Необходимо рассмотреть возможность создания защитных противопожарных минерализированных полос между инфраструктурными объектами и лесными массивами, обеспечить своевременную очистку территорий общего пользования населённых пунктов от горючих отходов: мусора, тары, опавших листьев и сухой травы, – заявил начальник управления гражданской защиты населения Евгений Девятков. – Отмечу, что санитарная уборка города от мусора уже активно проводится: два общегородских субботника состоялись накануне майских праздников, и такие мероприятия по наведению порядка в населенном пункте будут продолжены.

В апреле коммунальщики провели ревизии источников наружного противопожарного водоснабжения. Они проверили наличие светоотражающих указателей у гидрантов, предназначенных для нужд пожаротушения.

В окружном центре проводятся внеплановые инструктажи работников образовательных учреждений, практические учебные занятия по эвакуации детей из учебных заведений и мероприятия по комплектованию добровольных пожарных дружин.

Отметим, в 1 квартале этого года на территории Ханты-Мансийска произошло 32 пожара (в аналогичный период 2018 года – 22), в которых погиб один человек и травмы различной степени тяжести получили двое. Из общего числа возгораний за вышеупомянутый период 11 - зарегистрированы на территории жилого сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU