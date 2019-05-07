Двое сургутян обокрали магазин одежды
В Сургуте полицейскими задержаны двое молодых мужчин 27 и 31 лет, подозреваемые в краже. Находясь в одном из магазинов одежды по улице Югорский тракт, подозреваемые похитили вещи на общую сумму более 11 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ещё одна кража произошла в Урае 32-летний мужчина проник на дачный участок 78-летнего местного жителя, откуда похитил шуруповерт и шлифовальную машинку. Злоумышленник ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений, раскрыто 35, из них: один факт причинения телесных повреждений, три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, три угона и 11 краж, в том числе три квартирные.
ИСТОЧНИК KP.RU