Двое сургутян обокрали магазин одежды

СЕГОДНЯ 07:52 2019-05-07T07:52:19+03:00

В округе за прошедшие сутки раскрыты две кражи

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В Сургуте полицейскими задержаны двое молодых мужчин 27 и 31 лет, подозреваемые в краже. Находясь в одном из магазинов одежды по улице Югорский тракт, подозреваемые похитили вещи на общую сумму более 11 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража произошла в Урае 32-летний мужчина проник на дачный участок 78-летнего местного жителя, откуда похитил шуруповерт и шлифовальную машинку. Злоумышленник ранее неоднократно судим за аналогичные преступления. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 55 преступлений, раскрыто 35, из них: один факт причинения телесных повреждений, три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, три угона и 11 краж, в том числе три квартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU