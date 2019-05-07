Охранникам из сургутского «Вымпела» три месяца не платили заработную плату
Прокуратура города Сургут провела проверку частного охранного предприятия «Вымпел» о соблюдении трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам предприятия.
Выяснилось, что с декабря 2018 по февраль 2019 года 16 охранников не получали заработную плату. Долг организации перед сотрудниками составил более 700 тысяч рублей.
Прокурор города в адрес генерального директора организации внес представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.
Кроме того, в отношении юридического лица и руководителя общества возбуждены дела об административных правонарушениях за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы.
ИСТОЧНИК KP.RU