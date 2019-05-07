СЕГОДНЯ 07:17 2019-05-07T07:17:24+03:00

Охранникам из сургутского «Вымпела» три месяца не платили заработную плату Фото: Татьяна Коркина

Люди в форме обратились в прокуратуру

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Прокуратура города Сургут провела проверку частного охранного предприятия «Вымпел» о соблюдении трудового законодательства в части своевременной выплаты заработной платы работникам предприятия.

Выяснилось, что с декабря 2018 по февраль 2019 года 16 охранников не получали заработную плату. Долг организации перед сотрудниками составил более 700 тысяч рублей.

Прокурор города в адрес генерального директора организации внес представление, по результатам рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Кроме того, в отношении юридического лица и руководителя общества возбуждены дела об административных правонарушениях за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы.

ИСТОЧНИК KP.RU