2019-05-07T07:00:41+03:00
Общество

Погода в Югре 7 мая: солнечный и тёплый день

Ветер переменных направлений
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Погода в Югре 7 мая: солнечный и тёплый деньПогода в Югре 7 мая: солнечный и тёплый деньФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Во вторник 7 мая в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+23 градусов, по северным районам +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура +19,+21 градусов.

В Сургуте солнечная без осадков погода. Ветер западный, северо-западный, северный, северо-восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +21 градусов.

В Нижневартовске ясная без осадков погода. Ветер юго-западный, западный, северо-западный, северный, северо-восточный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Охранникам из сургутского «Вымпела» три месяца не платили заработную плату
В Сургуте задерживаются авиарейсы на Москву из-за трагедии в Шереметьево
В Ханты-Мансийске консервируют на осень снег
Жительница Нефтеюганска перевела мошеннику 200 евро
До вскрытия Оби осталось пару дней
Сбербанк провел уроки финансовой грамотности для тюменских школьников
На два года отправился в тюрьму любитель пьяной езды из Берёзово
Волонтеры Югры наводят порядок в домах ветеранов
Вартовчане вышли на субботник
Житель Пыть-Яха нашел в лесу охотничье ружьё и спрятал у себя
В Нижневартовске воины-афганцы почтут память земляков
Задержан сургутянин, сжегший в «вечном огне» поломанные у Мемориала ели
До отключения в Югре аналогового телевидения осталось меньше месяца
В Кондинском районе в собственном доме заживо сгорел молодой мужчина
Под Нижневартовском с партией амфетамина задержан наркосбытчик
Сургут посетил оркестр Мариинского театра
Полтора миллиона рублей перевёл житель Югры мошенникам по удалённому доступу