СЕГОДНЯ 07:00 2019-05-07T07:00:41+03:00

Погода в Югре 7 мая: солнечный и тёплый день Фото: Татьяна Коркина

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Во вторник 7 мая в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +18,+23 градусов, по северным районам +10,+15 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура +19,+21 градусов.

В Сургуте солнечная без осадков погода. Ветер западный, северо-западный, северный, северо-восточный 3-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +15, +21 градусов.

В Нижневартовске ясная без осадков погода. Ветер юго-западный, западный, северо-западный, северный, северо-восточный 3-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +16, +8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU