2019-05-06T15:47:34+03:00
Общество

В Сургуте задерживаются авиарейсы на Москву из-за трагедии в Шереметьево

Образовалась очередь из пассажиров
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте задерживаются авиарейсы на Москву из-за трагедии в ШереметьевоВ Сургуте задерживаются авиарейсы на Москву из-за трагедии в ШереметьевоФото: Татьяна Коркина
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Жуткая трагедия в аэропорту Шереметьево стала причиной задержки авиарейсов из Сургута на Москву. Изменилось время прилета и вылета рейсов, которые осуществляет из Сургута авиакомпания «Аэрофлот». Так, два утренних рейса SU 1513 и SU 1511 задержаны. Один из рейсов должен был вылететь из Сургута в 4.45. Сейчас в строке вылета он запланирован в 20.40.

В аэропорту Сургута в связи с переносом сразу нескольких рейсов в Москву и из Москвы собралась очередь пассажиров. Перевозчик предложил людям несколько вариантов: первый — дождаться перенесённых рейсов, второй — сдать билет, третий — вылететь завтра, другим рейсом. 13 человек вылетели по билетам «Аэрофлота» на самолётах «ЮТейра».

Напомним, в аэропорту Шереметьево накануне вечером при аварийной посадке загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот». По последним данным, погиб 41 человек. Московский аэропорт после ЧП сразу же был закрыт, а некоторые рейсы сейчас отменены или перенесены на более позднее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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