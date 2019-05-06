В Ханты-Мансийске консервируют на осень снег

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-06T15:38:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Центр зимних видов спорта имени Филипенко начал консервацию снега. Об этом сообщает «ЮграМегаСпорт».

По информации учреждения, сегодня, 6 мая, был проведен заключительный этап консервации снега на будущий сезон. 14 тысяч кубических метров искусственного снега, изготовленного при помощи снеговых пушек, накрыли «одеялом» из опилок, на которое потребовалось 1200 кубометров измельченной древесины.

Заместитель директора «ЮграМегаСпорт» по обслуживанию и эксплуатации Владимир Романов рассказал , что с начала года при помощи снегогенераторов заготовлено 14 000 кубов снега. Весь снег накрывается опилом, высота верхнего слоя составляет 40-50 см, по мере таяния снега мы подсыпаем опил из резервного накопителя, пытаясь держать необходимую толщину. От общей массы снега до следующего спортивного сезона сохранится более 90%.

Заготовленный снег уже в октябре послужит основой для подготовки трассы. Этого количества хватит на 5 км дистанции. Такой снег очень любят спортсмены, он очень похож по своим свойствам на европейский.

Несмотря на то, что показания термометра уже превышают отметку в 20 градусов, можно быть уверенным, что снег, законсервированный сегодня, дождется осени и в ходе предсезонной «вкатки» станет фундаментом новых побед югорских и российских спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU