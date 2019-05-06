2019-05-06T15:06:32+03:00
Происшествия

Жительница Нефтеюганска перевела мошеннику 200 евро

О подобных уловках она знала, но попалась
Алена Кульмухаметова
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Жительница Нефтеюганска перевела мошеннику 200 евроЖительница Нефтеюганска перевела мошеннику 200 евроФото: Татьяна Коркина
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В полицию Нефтеюганска с заявлением о краже денег с банковской карты обратилась 60-летняя местная жительница. Выяснилось, что пароли от нее и коды доступа она назвала сама.

Женщина пояснила, что ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником отдела безопасности одной из финансовых организаций. Мужчина обращался по имени-отчеству к женщине и сообщил сведения, известные только ей. Также «представитель» банка предупредил жительницу города, что с ее кредитной карты пытаются снять деньги. Для отмены несанкционированной операции у потерпевшей попросили данные карты, коды доступа и смс-пароли, поступившие в сообщениях. Местная жительница, даже не подозревая, что это мошенники, предоставила всю запрашиваемую информацию. Через непродолжительное время с ее кредитной карты произошло списание 200 евро.

Со слов пострадавшей о видах и схемах мошеннических действий она знала из средств массовой информации. Периодически на сотовый телефон заявительницы приходят СМС-сообщения о блокировке банковских карт, которые она сразу удаляет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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