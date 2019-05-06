2019-05-06T14:43:25+03:00
Общество

До вскрытия Оби осталось пару дней

Голова ледохода прошла населенный пункт Новоникольское Томской области
Алена Кульмухаметова
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До вскрытия Оби осталось пару дней. Фото с сайта администрации города НижневартовскДо вскрытия Оби осталось пару дней. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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По информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – филиала «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», предполагаемый срок вскрытия реки Обь в границах города Нижневартовска – 8 мая. Гидрологи отмечают, что сдвиг начала ледоходы может быть плюс-минус пару дней.

Согласно предварительным данным ожидается, что высший уровень воды в реке Обь в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 870 – 950 см.

В настоящее время голова ледохода прошла населенный пункт Новоникольское в районе села Назино Томской области. До границы округа осталось менее 250 км.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует незамедлительно звонить по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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