2019-05-06T14:00:08+03:00
Общество

На два года отправился в тюрьму любитель пьяной езды из Берёзово

Мужчина нетрезвым гнал по трассе
Алена Кульмухаметова
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На два года отправился в тюрьму любитель пьяной езды из Берёзово. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыНа два года отправился в тюрьму любитель пьяной езды из Берёзово. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Березовский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 30-летнего местного жителя. Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию, при этом имеющим многочисленные нарушения административного надзора.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, мужчина ранее привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако, в сентябре, октябре 2018 года, вновь был задержан на дороге в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, указанным лицом после отбытия наказания в течение года совершен ряд правонарушений. В связи с этим суд установил ему административный надзор и ввел ограничения.

Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на два года с лишением права управления транспортными средствами на срок три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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