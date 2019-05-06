2019-05-06T13:52:14+03:00
Общество

Волонтеры Югры наводят порядок в домах ветеранов

Благодаря акции подростки имеют возможность узнать о событиях прошлых лет от самих очевидцев
Алена Кульмухаметова
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Волонтеры Югры наводят порядок в домах ветеранов. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВолонтеры Югры наводят порядок в домах ветеранов. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В Ханты-Мансийске стартовала социальная акция «Шаг помощи: подросток – ветерану!», посвященная празднованию 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

До 31 мая участники акции – школьные добровольческие отряды Движения «Волонтеры Победы», будут принимать участие в оказании помощи ветеранам войны: заниматься уборкой жилья и очищением дворовых территорий домов, приобретать продукты питания и лекарства, а также доставлять почту пенсионерам-фронтовикам.

По словам заместителя начальника отдела молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Натальи Саламахи, ветераны с благодарностью принимают помощь ребят, зачастую радуются не столько помощи «по хозяйству», сколько возможности пообщаться с молодежью. Благодаря акции подростки имеют возможность узнать о событиях прошлых лет непосредственно от самих очевидцев.

Стоит отметить, что волонтерам уже поступило 14 заявок от ветеранов. Все они будут отработаны до конца мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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