Вартовчане вышли на субботник

СЕГОДНЯ 13:44 2019-05-06T13:44:18+03:00

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В Нижневартовске открыт сезон весенних субботников, которые проходят в рамках городского месячника «Чистый город», 17-й международной экологической акции «Спасти и сохранить», а также Всероссийской акции «Зеленая весна – 2019».

Принять участие в санитарной уборке и благоустройстве территорий города могут все желающие. Один их них уже идёт полным ходом. Он начался сегодня в два часа. Второй запланирован на завтра в это же время. При неблагоприятных погодных условиях проведение может быть перенесено. В первую очередь будут очищены участки, где пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы: улицы Ленина, Нефтяников, 60 лет Октября, проспект Победы, парк Победы и площадь Нефтяников.

Особое внимание вопросу участия в субботниках следует обратить руководителям автостоянок, СТО, ГСК, СОТов и СОНТов. Коммунальные службы напоминают, что вывоз твердых бытовых отходов необходимо осуществлять на специально отведенные для этих целей полигоны.

В настоящее время с инициативой принять участие в акции, направленной на преображение города, выступили волонтеры Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU