СЕГОДНЯ 13:25 2019-05-06T13:25:16+03:00

Житель Пыть-Яха нашел в лесу охотничье ружьё и спрятал у себя. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Накануне сотрудники полиции Пыть-Яха изъяли у местного жителя двуствольное нарезное охотничье ружье.

По информации УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 55-летний мужчина был доставлен в отделение полиции, где пояснил, что оружие нашел в лесу. Понимая, что не имеет разрешение на хранение и использование огнестрельного оружия, он спрятал его под вещами.

За подобную непредусмотрительность мужчина окажется на скамье подсудимых. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов». Санкция статьи предполагает максимальное наказание сроком до четырёх лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU