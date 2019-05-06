Житель Пыть-Яха нашел в лесу охотничье ружьё и спрятал у себя
Накануне сотрудники полиции Пыть-Яха изъяли у местного жителя двуствольное нарезное охотничье ружье.
По информации УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, 55-летний мужчина был доставлен в отделение полиции, где пояснил, что оружие нашел в лесу. Понимая, что не имеет разрешение на хранение и использование огнестрельного оружия, он спрятал его под вещами.
За подобную непредусмотрительность мужчина окажется на скамье подсудимых. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия, его основных частей и боеприпасов». Санкция статьи предполагает максимальное наказание сроком до четырёх лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU