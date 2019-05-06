2019-05-06T12:30:10+03:00
Общество

В Нижневартовске воины-афганцы почтут память земляков

В округе проживают около четырех тысяч ветеранов-афганцев
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске воины-афганцы почтут память земляков. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске воины-афганцы почтут память земляков. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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У мемориала воинам-интернационалистам на Комсомольском бульваре 15 мая состоится мероприятие, посвященное Дню вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщает портал администрации города, вартовчане почтят память земляков, погибших при исполнении воинского долга. Состоится возложение цветов. В мероприятии примут участие члены семей погибших воинов, участники боевых действий, ветераны, представители администрации и Думы города.

Напомним, 15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. Окончательно эту страну советские солдаты покинули девять месяцев спустя - 15 февраля 1989 года. За 10 лет войны она унесла жизни 14 тысяч воинов, 22 из них - жители Югры. Сейчас в округе проживают около четырех тысяч ветеранов-афганцев, примерно 500 человек - представители Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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