2019-05-06T12:14:04+03:00
Происшествия

Задержан сургутянин, сжегший в «вечном огне» поломанные у Мемориала ели

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Задержан сургутянин, сжегший в «вечном огне» поломанные у мемориала елиЗадержан сургутянин, сжегший в «вечном огне» поломанные у мемориала елиФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Вандалу из Сургута грозит серьезный срок за бесчинства у «Мемориала Славы». Надругательство не окажется безнаказанным.

По информации ХМАО-Югры, в Сургуте задержан 37-летний мужчина, который 5 мая, будучи пьяным, находился на территории памятника - захоронения «Мемориал Славы», посвященного «Борцам за советскую власть» и «Сургутянам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны», и грубо нарушал общественный порядок.

Установлено, что сургутянин повредил стволы растущих на территории Мемориала елей, которые затем сжег в «вечном огне».

Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый помещен в камеру изоляции временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сургуте задерживаются авиарейсы на Москву из-за трагедии в Шереметьево
В Ханты-Мансийске консервируют на осень снег
Жительница Нефтеюганска перевела мошеннику 200 евро
До вскрытия Оби осталось пару дней
Сбербанк провел уроки финансовой грамотности для тюменских школьников
На два года отправился в тюрьму любитель пьяной езды из Берёзово
Волонтеры Югры наводят порядок в домах ветеранов
Вартовчане вышли на субботник
Житель Пыть-Яха нашел в лесу охотничье ружьё и спрятал у себя
В Нижневартовске воины-афганцы почтут память земляков
До отключения в Югре аналогового телевидения осталось меньше месяца
В Кондинском районе в собственном доме заживо сгорел молодой мужчина
Под Нижневартовском с партией амфетамина задержан наркосбытчик
Сургут посетил оркестр Мариинского театра
Полтора миллиона рублей перевёл житель Югры мошенникам по удалённому доступу