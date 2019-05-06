Задержан сургутянин, сжегший в «вечном огне» поломанные у Мемориала ели
Вандалу из Сургута грозит серьезный срок за бесчинства у «Мемориала Славы». Надругательство не окажется безнаказанным.
По информации ХМАО-Югры, в Сургуте задержан 37-летний мужчина, который 5 мая, будучи пьяным, находился на территории памятника - захоронения «Мемориал Славы», посвященного «Борцам за советскую власть» и «Сургутянам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны», и грубо нарушал общественный порядок.
Установлено, что сургутянин повредил стволы растущих на территории Мемориала елей, которые затем сжег в «вечном огне».
Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за грабеж, а также к административной ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый помещен в камеру изоляции временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU