В Кондинском районе в собственном доме заживо сгорел молодой мужчина

СЕГОДНЯ 11:45 2019-05-06T11:45:17+03:00

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Страшный пожар случился 2 мая на улице Свердлова в городском поселении Мортка Кондинского района. На пепелище обнаружено тело мужчины.

Как сообщает «Центроспас-Югория», горели одноэтажный двухквартирный жилой дом, гараж и автомобиль «Lada Priora». В результате возгорания повреждены кровля и стены дома на площади 98 квадратных метров, гараж уничтожен. На пожаре обнаружен погибшим 31-летний мужчина. Кроме того, пострадала 36-летняя женщина. Она была госпитализирована в медицинское учреждение городского поселения Междуреченский Кондинского района. Спасено материальных ценностей на сумму один миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU