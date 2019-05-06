2019-05-06T11:00:11+03:00
Звезды

Сургут посетил оркестр Мариинского театра

В программу фестиваля вошли симфоническая, хоровая, камерная, звонильная и благотворительная музыка
Алена Кульмухаметова
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Сургут посетил оркестр Мариинского театра. Фото с сайта правительства ЮгрыСургут посетил оркестр Мариинского театра. Фото с сайта правительства Югры
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Концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева третий раз состоялся в Сургуте.

По информации правительства Югры, мероприятие состоялось в рамках восемнадцатого Московского Пасхального фестиваля.

В исполнении музыкантов прозвучали произведения Клода Дебюсси, Феликса Мендельсона, Петра Чайковского.

По словам Валерия Гергиева, Югра – это один из самых перспективных регионов России в части сотрудничества с Мариинским театром.

- Сургут для нас связан с открытием изумительного дворца искусств «Нефтяник». Это очень правильное имя для такого настоящего оперного театра – одного из лучших в России, -заявил маэстро.

Отметим, что впервые коллектив Мариинского театра приехал в Сургут в ноябре 2016 года. Тогда зрителям была представлена классическая итальянская опера «Симон Бокканегра».

Восемнадцатый Московский Пасхальный фестиваль проходит в стране с 27 апреля по 12 мая. Он охватил Москву, Казань, Пермь, Екатеринбург, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск. После концерта в Сургуте музыканты направились в Тюмень. Затем их ждут в Набережных Челнах, Альметьевске, Самаре, Нижнем Новгороде, Воронеже, Рязани, Курске, Туле, Смоленске.

В фестиваль вошли симфоническая, хоровая, камерная, звонильная и благотворительная программы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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