Полтора миллиона рублей перевёл житель Югры мошенникам по удалённому доступу

СЕГОДНЯ 10:53 2019-05-06T10:53:20+03:00

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В дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратился 33-летний мужчина с заявлением о мошенничестве.

Выяснилось, что заявитель для улучшения материального положения и приумножения своего капитала в сети Интернет нашел информацию АО «Инвестиционная компания «Фондовый рынок», которая обещала солидные проценты на выгодных условиях по вкладам.

Вскоре югорчанину позвонил неизвестный мужчина, который запросил номера банковских его карт. Кроме этого злоумышленник настоял на необходимости установки программы удаленного доступа «АниДеск», а также потребовал копию паспорта. После этого со счетов заявителя были списаны около 1 400 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полицейские проводят проверку, устанавливают лиц, причастных к совершению данного преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU