2019-05-06T10:40:01+03:00
Спасатель

В Урае в лифте зажало ноги подростку

Югорчанину понадобилась помощь спасателей
Алена Кульмухаметова
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В Урае в лифте зажало ноги подросткуВ Урае в лифте зажало ноги подросткуФото: Татьяна Коркина
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Зашел в лифт и оказался в ловушке житель Урая. Ноги юноши оказались будто в капкане. На помощь пришли спасатели Кондинского района.

По информации пресс-службы «Центроспас-Югории», 2 мая сотрудники ведомства выезжали на улицу Ленина города Урай, где в шахте лифта был зажат человек. Прибыв к месту вызова, спасатели, при помощи специального оборудования, освободили ноги от сдавливания. На мягких носилках эвакуировали 17-летнего пострадавшего до кареты скорой помощи, где передали его медикам

Причины происшествия выясняются. О состоянии здоровья и характере травм, полученных в юношей в лифте, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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