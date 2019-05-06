Житель Ханты-Мансийска обчистил банковскую карту и шкатулку с украшениями у женщин

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-06T10:01:49+03:00

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«Удачно зашёл» в одну из квартир, где проживали вполне обеспеченные дамы, житель Ханты-Мансийска. После его визита женщины обратились в полицию.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 5 мая в Ханты-Мансийске 33-летний мужчина похитил из квартиры дома по улице Светлая банковскую карту, принадлежащую 52-летней заявительнице, с которой в последствие обналичил 34 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Также подозреваемый похитил ювелирные украшения общей стоимостью порядка 50 тысяч рублей, принадлежащие второй заявительнице 1992 года рождения, проживающей в этой же квартире. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU