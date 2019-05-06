Юным жителям Ханты-Мансийска рассказали, как безопасно провести лето

СЕГОДНЯ 09:55 2019-05-06T09:55:57+03:00

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Городскую школу безопасности «В лето без опасности» посетила в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова.

- Наступает теплое время года, время отдыха, выхода на воду, в лес. В этой связи мы хотим еще раз напомнить югорчанам, особенно детям, о мерах предосторожности, безопасности, сохранения своей жизни. Мы постарались охватить самый широкий спектр вопросов. Так, добровольцы даже имитируют возникновение пожара в бытовых условиях, демонстрируют обучающий фильм, рассказывают, как не поддаться панике, – сказал директор регионального департамента гражданской защиты населения Александр Некрасов.

Перед стелой первооткрывателям земли Югорской развернулось несколько площадок. На первой под названием «Безопасный костер» была организована отработка действий при возникновении пожара в лесу. Посетителям рассказали о тактиках ликвидации возгорания, способах тушения, а также обучили основам применения специализированного оборудования.

На одной из площадок развернулся своеобразный пожарный тир, где каждый желающий мог попытать свои силы в метании воды из брандспойта по мишени. А на площадке «Безопасный дом» добровольно-пожарное спасательное формирование организовало практическую тренировку детей и взрослых по действиям при пожаре в помещении. После короткого инструктажа и просмотра видеоролика комната заполнялась дымом, а перед посетителями ставилась задача – организованно покинуть место возгорания без паники.

ИСТОЧНИК KP.RU