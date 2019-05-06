2019-05-06T09:55:57+03:00
Общество

Юным жителям Ханты-Мансийска рассказали, как безопасно провести лето

Перед стелой первооткрывателям земли Югорской развернулось несколько площадок
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Юным жителям Ханты-Мансийска рассказали, как безопасно провести лето. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскЮным жителям Ханты-Мансийска рассказали, как безопасно провести лето. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

Городскую школу безопасности «В лето без опасности» посетила в Ханты-Мансийске губернатор Югры Наталья Комарова.

- Наступает теплое время года, время отдыха, выхода на воду, в лес. В этой связи мы хотим еще раз напомнить югорчанам, особенно детям, о мерах предосторожности, безопасности, сохранения своей жизни. Мы постарались охватить самый широкий спектр вопросов. Так, добровольцы даже имитируют возникновение пожара в бытовых условиях, демонстрируют обучающий фильм, рассказывают, как не поддаться панике, – сказал директор регионального департамента гражданской защиты населения Александр Некрасов.

Перед стелой первооткрывателям земли Югорской развернулось несколько площадок. На первой под названием «Безопасный костер» была организована отработка действий при возникновении пожара в лесу. Посетителям рассказали о тактиках ликвидации возгорания, способах тушения, а также обучили основам применения специализированного оборудования.

На одной из площадок развернулся своеобразный пожарный тир, где каждый желающий мог попытать свои силы в метании воды из брандспойта по мишени. А на площадке «Безопасный дом» добровольно-пожарное спасательное формирование организовало практическую тренировку детей и взрослых по действиям при пожаре в помещении. После короткого инструктажа и просмотра видеоролика комната заполнялась дымом, а перед посетителями ставилась задача – организованно покинуть место возгорания без паники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сургут посетил оркестр Мариинского театра
Полтора миллиона рублей перевёл житель Югры мошенникам по удалённому доступу
В Урае в лифте зажало ноги подростку
В Нижневартовске 9 мая на парад выйдет историческая спецтехника
Житель Ханты-Мансийска обчистил банковскую карту и шкатулку с украшениями у женщин
Вартовчанка украла у мужчины болгарку
В Нижневартовске представят особую коллекцию одежды
Электрики попросили югорчан не запускать в небо воздушные шары
За минувшие выходные в Югре в 15 ДТП пострадали 22 человека
Голодный сургутянин вновь пошёл на кражу
В первомайские праздники в Югре на пожарах погибли два человека
Пять с половиной лет тюрьмы получил югорчанин за склонение к употреблению наркотиков
В Нефтеюганском районе из-за обрушения трассы водителей просят менять маршрут
Погода в Югре 6 мая: тепло и дождь
В Сургуте горел торговый центр «Купец»
В Сургуте состоялся первый городской квант-субботник «С папой вместе»
Погода в Югре 5 мая: воздух прогреется до +20 градусов
В Сургуте из незаконного оборота изъяли около 300 литров алкоголя
В Ханты-Мансийске на 30 суток закрыли торговый центр «Небо»
В Мегионе состоялся Кубок главы города по русскому бильярду
Пётр Кугуй назначен на должность начальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре