Вартовчанка украла у мужчины болгарку

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-06T09:45:50+03:00

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Зачем женщине понадобилась болгарка и умеет ли она ей пользоваться, выясняют полицейские Нижневартовска.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре, 1 мая в Нижневартовске полицейскими установлена подозреваемая в краже. 27-летняя женщина похитила из дома по улице Мира болгарку стоимостью 11 тысяч рублей, принадлежащую мужчине. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 200 преступлений, раскрыто 150, из них: три факта причинения вреда здоровью, 21 факт незаконного оборота наркотических средств, разбой, три грабежа, вымогательство, угон, шесть фактов мошеннических действий и 32 кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU