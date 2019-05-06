В Нижневартовске представят особую коллекцию одежды

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-06T09:25:58+03:00

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Во Дворце искусств 17 мая в рамках «Fashion-концерта» состоится презентация нового проекта театра костюма культурного досугового центра "Югра-Классик" "Моя Югра - моя команда". Уникальность коллекции состоит в том, что она создана для людей с инвалидностью. Модели - дети и взрослые, в том числе с различными особенностями развития здоровья в возрасте от 3 до 70 лет.

По информации администрации Нижневартовска, с 2013 года состоялось более 20 таких показов в Ханты-Мансийске, Нягани, Югорске, Москве. Их посетили примерно восемь тысяч зрителей. За период проведения проекта театром костюма создано четыре дизайнерских коллекции одежды.

Начало мероприятия в 18 часов. В показах запланировано участие югорских паралимпийских спортсменов: мастера спорта международного класса России по пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, участницы летних Паралимпийских игр в Сиднее, Афинах и Пекине Ольги Сергиенко и абсолютной чемпионки Украины по фехтованию на колясках, бронзового призёра чемпионата мира во Франции, серебряного призёра чемпионата Европы во Франции Аллы Горлиной.

ИСТОЧНИК KP.RU