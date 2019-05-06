2019-05-06T09:01:09+03:00
Общество

Электрики попросили югорчан не запускать в небо воздушные шары

Праздничная традиция несёт вред экологии
Алена Кульмухаметова
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Электрики попросили югорчан не запускать в небо воздушные шары. Фото из архива ТюменьэнергоЭлектрики попросили югорчан не запускать в небо воздушные шары. Фото из архива Тюменьэнерго
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Сотрудники филиала Тюменьэнерго Нижневартовские электрические сети попросили жителей Югры не запускать в небо воздушные шары во время акций, праздников, выпускных и последнего звонка.

Энергетики предупреждают, что майларовые или фольгированные шары, а также металлизированная лента имеют очень хорошую проводимость и, соприкасаясь с высоковольтными линиями, приводят к короткому замыканию. Результатом этого становится не только отключение электроэнергии, но и риск возгорания. Кроме того, если шарик на длинной нити, он может зацепиться за провод линии электропередачи, что грозит электротравмой.

Электрики рассказали, что если воздушный шар улетит в небо, то примерно через 14 часов он сдуется и упадёт на землю. Такой мусор опасен для экосистемы. Латекс разлагается четыре года, а вот фольга и капроновая лента, которой обычно завязывают шарик, – 100 лет. Чаще всего они становятся для диких животных, птиц и рыб смертельным кормом, блокирующим кишечный тракт.

Энергетики предлагают запустить в небо вместо шаров мыльные пузыри, посадить в честь праздника дерево, обустроить клумбу и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

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